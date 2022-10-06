В парадной на юго-востоке Петербурга мужчина применил против оппонента «охотничий сигнал»

Жителей дома 40, корпус 2, по Софийской улице всполошил вечерний выстрел в парадной. Оказалось, что в деле было замешано пусковое устройство.
В полицию о стрельбе сообщили жильцы дома около девяти вечера, стало известно «Фонтанке» 6 октября. Они уточнили, что по парадной бегает мужчина. Прибывший на место наряд патрульно-постовой службы обнаружил на месте предполагаемого стрелка — 62-летнего неработающего жителя этого дома.
По предварительной версии, в оппонента — 36-летнего жителя Шушар — мужчина стрелял из пускового устройства «сигнал охотника». Были у него и десять пиротехнических патронов с одной гильзой, и ещё два перцовых баллончика.
История стала делом о хулиганстве. Хозяину «сигнала охотника» придется посидеть в ИВС.