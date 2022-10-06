Загитова о проблемах с дикцией: Извините, что я родилась не в Москве. У меня удмуртская речь

Олимпийская чемпионка Пхенчхана-2018 Алина Загитова ответила в своих социальных сетях на критику по поводу своей дикции. Ранее фигуристку утвердили ведущей нового сезона шоу «Ледниковый период», после чего ее обвинили в отсутствии московской дикции.



«Все мы не идеальны, есть над чем работать у каждого. Главное — идти вперед, никого не слушать, делать свое дело. И хочу сказать напоследок: главное — оставаться «самими собой». И самое важное — я из Ижевска. У меня может быть удмуртская речь. Извините, но вот так вот произошло, так сошлись звезды, что я родилась не в Москве, поэтому, возможно, у меня где-то это проскакивает», — заявила Загитова.

