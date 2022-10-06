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    Суд по делу о резонансном ДТП, после которого установили «призрачный велосипед»: виновницу отправили в колонию-поселение

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    5 комментариев

    Выборгский районный суд Петербурга 6 октября огласил приговор в отношении 25-летней Анны Антоновой. За смерть 23-летнего велосипедиста Эдуарда Шалухова её на год отправили в колонию-поселение. Об этом рассказал один из представителей потерпевшей.

    Кроме того, женщину на 2 года 6 месяцев лишили права заниматься деятельностью по управлению транспортными средствами. Ей также предстоит выплатить 2,5 млн руб. за моральный вред матери погибшего.

    «Гражданский иск, предъявленный к Антоновой Анне о компенсации морального вреда, удовлетворить частично. Взыскать в счёт компенсации морального вреда 2 млн 500 тыс. руб.», — заявила судья.

    Эдуард Шалухов погиб на проспекте Энгельса в конце июня прошлого года. Момент ДТП попал на видео. На кадрах видно, как Антонова перестраивается из одной полосы в другую, ускоряется, а затем резко поворачивает руль и задевает велосипедиста. Молодого человека подкидывает, и он падает на землю. Виновница ДТП утверждала, что увеличила скорость, чтобы отъехать от велосипедиста. Увидев его, она применила экстренное торможение и попыталась маневрировать, чтобы избежать столкновения.

    Спустя пару недель после трагедии несколько десятков велосипедистов устроили акцию напротив Смольного. Они имитировали последствия аварии, пытаясь привлечь внимание к вопросу незащищенности любителей двухколесного транспорта.

    В память об Эдуарде Шалухове ассоциация «Пошли-поехали» установила «призрачный велосипед» — мемориал на месте его гибели.

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    Комментарии 5

    лысик06 Окт 2022 в 11:57
    1 год?????
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