Суд по делу о резонансном ДТП, после которого установили «призрачный велосипед»: виновницу отправили в колонию-поселение

Выборгский районный суд Петербурга 6 октября огласил приговор в отношении 25-летней Анны Антоновой. За смерть 23-летнего велосипедиста Эдуарда Шалухова её на год отправили в колонию-поселение. Об этом рассказал один из представителей потерпевшей.



Кроме того, женщину на 2 года 6 месяцев лишили права заниматься деятельностью по управлению транспортными средствами. Ей также предстоит выплатить 2,5 млн руб. за моральный вред матери погибшего.

