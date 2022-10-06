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    Глава СКР не смог пройти мимо ларьков в Новосибирске. Они закрыли героев

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    Глава СКР Александр Бастрыкин поручил организовать проверку по факту перекрытия героев военных действий торговыми прилавками в Новосибирске. Об этом 6 октября сообщает пресс-служба ведомства.

    На торговцев в переходе метро накануне нажаловались подписчики паблика «АСТ-54». «В коридоре устанавливают очередные будки с ширпотребом, наплевательски относясь к памяти о героях. Эти никому ненужные киоски закрывают память о героях России и занимают место в коридоре», — описал ситуацию автор фото.

    Начальник местного метрополитена спустя некоторое время ответил на претензии. Аркадий Чмыхайло заявил, что это некоторые его подчиненные формально отнеслись к исполнению обязанностей, на них возложенных. Чмыхайло потребовал прекратить установку ларьков, после чего их сразу же начали разбирать. Более того, начальник новосибирского метро пообещал обновить экспозицию на стене. Кого туда добавят, Чмыхайло не уточнил.

    Несмотря на откат назад в ситуации с переходом, Бастрыкин поручил главе регионального следкома предоставить доклад по итогам проверки изложенных доводов. Ход этой проверки поставлен на контроль в центральном аппарате СК.

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