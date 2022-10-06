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    В Испании объявили незаконной диктатуру Франко

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    В Испании сенат одобрил законопроект «О демократической памяти», который призван покончить с наследием диктатора Франсиско Франко и отдать должное тем, кого во время диктатуры считали представителями «анти-Испании» — врагами народа. Об этом 6 октября пишет газета «Коммерсантъ».

    Против инициативы выступили 113 сенаторов, еще 18 воздержались. Однако 128 представителей верхней палаты парламента одобрили законопроект.

    Эта инициатива, выдвинутая социалистами, вызвала в Испании самые серьезные разногласия и спор за последние годы. Оппозиция считает, что такой законопроект разрушит в стране основы гражданского мира, который заложили в 1977 году законом об амнистии — через два года после смерти Франко.

    Принятый законопроект признает режим Франко незаконным, а работу франкистских судов нелегитимной. Также в документе прописано, что жертвы франкизма имеют право на возмещение ущерба. Кроме того, обещается активизировать работу по поиску пропавших без вести жертв гражданской войны и диктатуры. Их в стране не менее 114 тысяч человек.

    Франко управлял Испанией с 1939 по 1975 год.

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