В Испании объявили незаконной диктатуру Франко

В Испании сенат одобрил законопроект «О демократической памяти», который призван покончить с наследием диктатора Франсиско Франко и отдать должное тем, кого во время диктатуры считали представителями «анти-Испании» — врагами народа. Об этом 6 октября пишет газета «Коммерсантъ».

Против инициативы выступили 113 сенаторов, еще 18 воздержались. Однако 128 представителей верхней палаты парламента одобрили законопроект.

Эта инициатива, выдвинутая социалистами, вызвала в Испании самые серьезные разногласия и спор за последние годы. Оппозиция считает, что такой законопроект разрушит в стране основы гражданского мира, который заложили в 1977 году законом об амнистии — через два года после смерти Франко.

