Как поддержать местный бизнес? Выдвинуть компанию на премию «Фонтанки» в номинации «Сделано в СПб и ЛО»

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Продолжается активное выдвижение претендентов на городскую премию «ФОНТАНКА.РУ — ПРИЗНАНИЕ И ВЛИЯНИЕ». Для каждой компании, за которую отдал голос читатель, это поддержка в непростое время — ведь если продукция компании востребована, значит, бизнес работает правильно. Номинация «Сделано в СПб и ЛО», которая появилась в этом году, направлена как раз на то, чтобы поддержать локальные бренды, которые узнаваемы в обоих регионах, причем, не ограничиваясь какой-то номенклатурой. Ведь в Петербурге и Ленинградской области создается и производится много по-настоящему хорошего и качественного: от хлеба, молока и лекарств — до домов, турбин и танкеров.

Читатели «Фонтанки» оценили возможность предлагать номинантов максимально широко, независимо от отрасли. И в списке тех, кто уже выдвинут в этой номинации, производители детской и взрослой одежды, ошейников и кормов для собак, лекарств, пива, пирожных и хлеба, бытовой химии, целлюлозно-бумажной продукции, косметики. Петербуржцы и жители Ленобласти всегда отличались любовью к товарам местных производителей, многие из них существуют уже не одно десятилетие. В номинации «Сделано в СПб и ЛО» мы хотели бы и вспомнить старожилов, и открыть новые для широкой публики бренды, которые, тем не менее, уже нашли своих активных почитателей, покупателей и клиентов.

Выдвинуть кандинатов на премию «ФОНТАНКА.РУ — ПРИЗНАНИЕ И ВЛИЯНИЕ» в этой и 9 других номинациях можно до 19 октября. Для этого необходимо зайти на сайт премии, авторизоваться через один из предложенных вариантов (Telegram, «Вконтакте», «Яндекс» или Google), а затем написать в окошке каждой номинации название компании, которую вы считаете достойной награды. Те из компаний, которые наберут больше всего голосов, пройдут в следующий этап — голосование. Всего в этом году с помощью читателей мы определяем победителей в 10 номинациях: