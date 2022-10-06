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    «Землетрясение» в тоннеле на дамбе. Прокуратура показала видео с тягачом, водитель которого не подумал

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    Водителю грузового тягача придется ответить за прошлогоднюю аварию в тоннеле Комплекса защитных сооружений. Против него возбуждено уголовное дело о приведении путей сообщения в негодность.

    Официальный телеграм-канал прокуратуры Санкт-Петербурга

    КЗС был причинен ущерб на сумму больше 1,4 миллиона рублей, сообщает 6 октября пресс-служба прокуратуры Петербурга. Дело уже направлено в суд.

    По версии следствия, 3 ноября прошлого года тягач вез негабаритный груз, проигнорировал запрещающие знаки и предупреждения специалистов и въехал в тоннель. Это повредило сигнализацию и транспортное оборудование.

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