Многократная призерка Олимпиады Мария Пасека уехала из России за «новыми мыслями»

Российская гимнастка Мария Пасека покинула Россию. Об этом 27-летняя бывшая спортсменка написала в своих социальных сетях 6 октября.



«Мой уезд из страны даст мне новые мысли, новое отношение ко всему, новую меня. Это моя разгрузка, где я смогу саморазвиться, увидеть что-то новое, даже почувствовать в себе что-то новое. А там посмотрим, как все сложится, когда я вернусь на родину», — подчеркнула Пасека.



Мария Пасека четыре раза становилась призером Олимпиады по спортивной гимнастике. На ее счету «серебро» (команда) и «бронза» (опорный прыжок) Лондона-2012, а также две серебряные медали (команда, опорный прыжок) Рио-2016. Кроме того, она дважды становилась чемпионкой мира в опорном прыжке (2015, 2017).

