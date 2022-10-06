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    Многократная призерка Олимпиады Мария Пасека уехала из России за «новыми мыслями»

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    Российская гимнастка Мария Пасека покинула Россию. Об этом 27-летняя бывшая спортсменка написала в своих социальных сетях 6 октября.

    «Мой уезд из страны даст мне новые мысли, новое отношение ко всему, новую меня. Это моя разгрузка, где я смогу саморазвиться, увидеть что-то новое, даже почувствовать в себе что-то новое. А там посмотрим, как все сложится, когда я вернусь на родину», — подчеркнула Пасека.

    Мария Пасека четыре раза становилась призером Олимпиады по спортивной гимнастике. На ее счету «серебро» (команда) и «бронза» (опорный прыжок) Лондона-2012, а также две серебряные медали (команда, опорный прыжок) Рио-2016. Кроме того, она дважды становилась чемпионкой мира в опорном прыжке (2015, 2017).

    Ранее Россию покинула пятикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Анастасия Давыдова. «Фонтанка» писала о том, что российские спортсмены стали массово менять гражданство.

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