Выхода нет. Российские спортсмены начали массово менять гражданство

Российские спортсмены уже полгода не могут выступить нигде за пределами России и поэтому все чаще задумываются над сменой гражданства. Отдел спорта «Фонтанки» — о тех, кто уже решился поменять паспорт.



Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ Поделиться Поделиться





Когда в марте международные федерации стали вводить жесткие санкции против отечественного спорта, разные эксперты предрекали массовую смену гражданства российских спортсменов. Первое время никто не спешил убегать, но постепенно к людям, которые всю свою жизнь посвятили тому или иному виду спорта, пришло осознание, что все это действительно надолго. Спустя полгода процесс смены прописки начинает набирать обороты. Особенно сильно обеспокоились вопросом родители юных фигуристок.



Самый свежий пример на сегодняшний день — это 15-летняя Ульяна Ширяева. 19 августа исполнительный директор Skate Canada (канадская федерация фигурного катания) Тэд Бартон заявил о ее переходе в сборную Канады.

«Запрос на переход был направлен канадской федерацией, и Россия рассмотрит его в декабре. В течение переходного периода ее московский клуб разрешил ей участвовать в неквалификационных соревнованиях», — сказал Бартон.

Фигуристка переехала в Канаду вместе с родителями несколько месяцев назад, по официальной версии, в связи с работой отца. Она уже выступила на турнире Belair Direct BC, который проходил c 18 по 21 августа в Бернаби.



В России Ширяева в 2021 году выиграла бронзу среди юниорок на этапе Кубка России, а на первенстве страны среди юниоров-2022 заняла 11-е место.

Чуть раньше стало известно о смене гражданства 13-летней Инги Гургенидзе, которая уже заявилась на третий этап Гран-при среди юниоров в Риге под флагом Грузии. При этом пока девушка продолжает тренироваться у Людмилы Гафаровой в Казани. На первенстве России в прошлом сезоне Гургенидзе заняла 15-е место. Также на ее счету победа на первенстве Казани и бронза четвертого этапа Кубка России.



«А раньше кто-то слышал фамилии Ширяева и Гургенидзе?» — так отреагировал генеральный директор Федерации фигурного катания России (ФФКР) Александр Коган, когда его спросили о переходе двух фигуристок.

До этого были еще три фигуристки: 13-летняя Валентина Андрианова переехала в Германию, Полина Джуманиязова — в Венгрию, Анна Ющенкова — в Израиль. Всем по 13 лет и у всех достижения еще скромнее, чем у Ширяевой и Гургенидзе. Но сама тенденция очевидна. В отсутствие топовых российских фигуристок на международных стартах и низкой конкуренции в их новых национальных сборных есть шанс, что кто-то из них сможет выстрелить. Не стоит также забывать о танцевальной паре Диане Дэвис и Глебе Смолкине, которые, по сведениям американских инсайдеров, уже находятся в процессе перехода в сборную США. Однако фигурное катание далеко не единственный вид спорта, где россияне меняют гражданство.



В августе также стало известно о 25-летнем велогонщике Павле Сивакове, который получил разрешение выступать за Францию. Сиваков хоть и молод, но считается очень перспективным. Сын призёра «Джиро» Алексея Сивакова и двукратной чемпионки мира Александры Колясевой родился в Италии. Почти сразу семья переехала во Францию, где Павел и прожил большую часть сознательной жизни. Французский паспорт велогонщик получил ещё в 2017-м, но всегда говорил, что будет выступать только за Россию. Однако в марте 2022 года Международный союз велосипедистов одобрил переход Павла под флаг Франции.



«Мы жалеем, что потеряли сильного спортсмена, но сделать ничего не могли. Есть карантин по заявкам на соревнования, но наша федерация в процессе не участвует. Юристы отдают приоритет желанию человека», — говорил тогда президент Федерации велоспорта России Вячеслав Екимов в интервью «Спорт-Экспрессу».

Сменили гражданство за последние полгода сразу два бывших российских шахматиста. Алина Кашлинская в 13 лет стала самым юным в Европе и России женским международным мастером, а в 15 — международным гроссмейстером. С 2015-го замужем за польским шахматистом Радославом Войташеком, с которым с тех пор живёт в Варшаве. Однако до мая 2022 года вопрос о смене спортивного гражданства перед ней не стоял. В Федерации шахмат России (ФШР) препятствовать Кашлинской в этом процессе не стали.



Второй шахматист — 33-летний уроженец Калининграда Евгений Романов. В 2013-м он уехал в Европу, где выступал с разным успехом в местных клубных турнирах. Например, в сезоне-2012/13 Романова признали лучшим игроком чемпионата Германии, а в Норвегии он пять раз выигрывал клубный чемпионат страны. В последние годы Евгений все больше уделял времени тренерской работе. В частности, возглавлял мужскую сборную Норвегии на шахматной Олимпиаде в Тромсё в 2014-м, занимался с немецкими шахматистами перед Играми-2016 в Баку, а на Олимпиаде-2018 помог женской сборной Грузии стать бронзовым призёром и серебряным медалистом командного первенства Европы-2019. О решении сменить спортивное гражданство сообщил в марте.



«Я не был сильно связан с российскими шахматами. Сейчас возникло много проблем у тех, кто представляет Россию в качестве шахматистов или тренеров, и я пошёл на этот шаг, чтобы продолжить карьеру», — объяснял Евгений Романов в интервью норвежскому изданию VG.

«Из ухода Романова не то что трагедии делать не нужно, в этом даже драмы нет никакой», — говорил журналистам глава Федерации шахмат Москвы (ФШМ) Сергей Смагин.



В июне 29-летняя российская теннисистка Натела Дзаламидзе заявилась на Уимблдон под грузинским флагом.

«Сейчас мне 29, сколько ещё лет буду играть в теннис? Я приняла это решение, чтобы в будущем у меня была возможность участвовать в Олимпийских играх. Я хочу выступать за сборную. Я много и упорно работала, чтобы стать спортсменкой. Почему теперь я должна забыть о своих целях в жизни», — призналась Дзаламидзе в интервью France 24.

Также в июле Россия потеряла пятикратную чемпионку страны в марафонском беге Сардану Трофимову. Практически вся взрослая карьера спортсменки прошла в эпоху санкций против российской легкой атлетики. После февраля 2022 года Трофимова решила, что хватит ждать.

«После Олимпийских игр в Токио у меня пропала мотивация тренироваться (Трофимову не допустили до участия. — Прим. ред.). Я была очень раздавлена, хотя старалась это отрицать. Спортсмену нужна новая ступень, чтобы развиваться, а у нас этого нет уже седьмой год. Тогда и поняла, что это мой единственный выход. Это моя жизнь, моё время, мой труд», — говорила Трофимова.



Конечно, по-настоящему топовых спортсменов в этом списке пока нет, однако от них все чаще появляются комментарии допускающие смену гражданства.

«В легкой атлетике все сводится к тому, что у нас карантин три года. И что бы ты ни делал, ты подписываешься на то, что три года ты вообще не можешь нигде выступать. Конечно, людей это тормозит. Мне кажется, многих это останавливает. Но выхода кроме смены паспорта я не вижу», — заявила чемпионка мира 2019 года в прыжках с шестом Анжелика Сидорова в интервью YouTube-каналу Виктора Кравченко.



Допустили смену гражданства ведущие российские теннисисты Андрей Рублев и Дарья Касаткина.

«Если нас везде «забанят», на всех турнирах, а я дальше захочу продолжать карьеру, то это (смена спортивного гражданства. — Прим. ред.) один из выходов из ситуации», — говорил Рублев в том же выпуске.

Касаткина также заявила, что сейчас будет происходить более незаметный процесс, когда менять гражданство будут талантливые дети, у родителей которых есть такая возможность. То есть ровно то, что уже происходит в фигурном катании.



Артем Кузьмин, «Фонтанка.ру»

