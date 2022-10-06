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    Мобилизация

    «Надо всё сделать, как это должно быть на Руси». Глава Кузбасса призвал мобилизованных жениться на гражданских женах

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    Мобилизованным мужчинам следует узаконить браки с гражданскими женами. Об этом заявил губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев в эфире радио «Маяк-Кузбасс», передает 6 октября РБК.

    Слушательница радио спросила главу региона, как быть, если жила с мобилизованным в гражданском браке.


    «Если вы живете с женщиной много лет и у вас уже есть совместные дети, а вы еще не зарегистрированы — это неправильно. Вы идете на святое дело, надо всё сделать, как это должно быть на Руси», — ответил он.

    Губернатор рассказал, что был на встрече с мобилизованными кемеровчанами в Омской области и предложил им составить списки тех, кто согласен заключить брак со своими сожительницами. Женщин, священника и сотрудников ЗАГСа могут привезти в Омск, добавил он.

    «Они приедут в Омск, вы на плацу все выстроитесь и на глазах у всех проведется процедура регистрации брака», — описал проведение бракосочетаний губернатор Сергей Цивилев.

    Мобилизованные, уточнил глава региона, в ответ на эту идею «заулыбались» и сказали «да-да-да».

    Ранее стало известно, что в Петербурге браки с мобилизованными будут регистрировать в экстренном порядке.

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