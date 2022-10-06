«Надо всё сделать, как это должно быть на Руси». Глава Кузбасса призвал мобилизованных жениться на гражданских женах

Мобилизованным мужчинам следует узаконить браки с гражданскими женами. Об этом заявил губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев в эфире радио «Маяк-Кузбасс», передает 6 октября РБК.

Слушательница радио спросила главу региона, как быть, если жила с мобилизованным в гражданском браке.



«Если вы живете с женщиной много лет и у вас уже есть совместные дети, а вы еще не зарегистрированы — это неправильно. Вы идете на святое дело, надо всё сделать, как это должно быть на Руси», — ответил он.

