Депутат Госдумы предложил изымать автомобили у россиян, уехавших за границу

Депутат Госдумы от «Единой России» Олег Морозов считает, что в законодательство нужно внести изменения, позволяющие изымать транспорт у граждан, покинувших Россию и бросивших его на границе. Об этом он заявил РИА Новости. Такую норму, по его словам, может разработать правительство.



«Надо срочно вносить изменения в закон, позволяющие принимать решения о передаче в государственную собственность транспортных средств, не востребованных в течение, например, месяца, после пересечения владельцем границы», — цитирует Морозова РИА 6 октября.

