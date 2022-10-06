Депутат Госдумы предложил изымать автомобили у россиян, уехавших за границу

Депутат Госдумы от «Единой России» Олег Морозов считает, что в законодательство нужно внести изменения, позволяющие изымать транспорт у граждан, покинувших Россию и бросивших его на границе. Об этом он заявил РИА Новости. Такую норму, по его словам, может разработать правительство.
«Надо срочно вносить изменения в закон, позволяющие принимать решения о передаче в государственную собственность транспортных средств, не востребованных в течение, например, месяца, после пересечения владельцем границы», — цитирует Морозова РИА 6 октября.
Например, легализует изъятие требование, чтоб хозяин оставленный машины лично доказывал своё право собственности.
«Можно также указать, что собственник брошенного транспорта должен лично предъявить на него свои права. Это как раз и позволит изымать брошенные транспортные средства», — отметил он.
28 сентября спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что с 21 сентября составляются списки тех, кто покидает страну, и предложил обсудить передачу машин, брошенных гражданами на границе, семьям участников специальной военной операции на Украине.