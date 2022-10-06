    Сейчас

    +11˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +11˚C

    Пасмурно, дождь

    Ощущается как 9

    3 м/с, южн

    756мм

    93%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd59.4eur58.06
    "Дистанционные" повесткиПремия ФонтанкиКино про ЧВКСправочник мобилизацииФинская границаОтличный ПетербургДуховный путь 2.0Образ жизниАрктика и АнтарктидаПромышленный Петербург

    Депутат Госдумы предложил изымать автомобили у россиян, уехавших за границу

    191
    обсудить

    Депутат Госдумы от «Единой России» Олег Морозов считает, что в законодательство нужно внести изменения, позволяющие изымать транспорт у граждан, покинувших Россию и бросивших его на границе. Об этом он заявил РИА Новости. Такую норму, по его словам, может разработать правительство.

    «Надо срочно вносить изменения в закон, позволяющие принимать решения о передаче в государственную собственность транспортных средств, не востребованных в течение, например, месяца, после пересечения владельцем границы», — цитирует Морозова РИА 6 октября.

    Например, легализует изъятие требование, чтоб хозяин оставленный машины лично доказывал своё право собственности.

    «Можно также указать, что собственник брошенного транспорта должен лично предъявить на него свои права. Это как раз и позволит изымать брошенные транспортные средства», — отметил он.

    28 сентября спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что с 21 сентября составляются списки тех, кто покидает страну, и предложил обсудить передачу машин, брошенных гражданами на границе, семьям участников специальной военной операции на Украине.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале Фонтанка SPB online. Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ2
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close