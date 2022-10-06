Режиссёр Алексей Учитель ушел из Российского оскаровского комитета

Петербургский режиссёр, народный артист РФ Алексей Учитель вышел из Российского оскаровского комитета. Он рассказал об этом ТАСС 6 октября.
«Странно, что президиум Киноакадемии так и не откликнулся на мою просьбу собраться всем вместе и выработать общую позицию. Или хотя бы объяснить свое решение. Поэтому я вынужден тоже выйти из комитета», — объяснил Учитель.
Коллегам по организации он также уже сообщил о своём решении.
26 сентября на сайте Киноакадемии России появилось объявление, что президиум организации решил «не выдвигать в 2022 году отечественный фильм на соискание премии «Оскар» Американской киноакадемии». Против такого решения выступали Алексей Учитель и Андрей Кончаловский, поддержал бойкот Никита Михалков. 27 сентября председатель Российского оскаровского комитета Павел Чухрай отказался от должности. Он пояснил, что с комитетом не только не посоветовались, но даже не уведомили о решении. Вслед за Чухраем из комитета вышли Андрей Звягинцев, Сергей Бодров — старший, Владимир Котт, Николай Досталь, Вера Сторожева.
Алексей Учитель родился 31 августа 1951 года в Ленинграде. В 2002 году стал народным артистом России. С 2010 года — президент Международного Кинофестиваля документального, короткометражного игрового и анимационного кино «Послание к Человеку» в Санкт-Петербурге. Член президиума Российской Академии кинематографических искусств «Ника».