RT: Прокуратура проверяет видео, на котором мобилизованные говорят, что их бросили с оружием

Прокуратура проводит проверку видео, на котором мобилизованные жители России рассказывают о том, что их бросили после выдачи оружия. Об этом сообщает telegram-канал RT.
На опубликованном видео один из мобилизованных рассказывает, что они якобы находятся в Белогородской области. По его словам, около 500 человек не приписаны ни к одной части и неделю прожили без материального обеспечения и довольствия. При этом людям выдали оружие. Голос за кадром утверждает, что еду они покупают за свой счет.
«По данному эпизоду работает прокуратура», – пишет RT со ссылкой на источник Владимира Соловьева «в военном ведомстве» (сообщение о проверке также опубликовано в его telegram-канале).