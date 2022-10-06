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    Мобилизация

    RT: Прокуратура проверяет видео, на котором мобилизованные говорят, что их бросили с оружием

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    Прокуратура проводит проверку видео, на котором мобилизованные жители России рассказывают о том, что их бросили после выдачи оружия. Об этом сообщает telegram-канал RT.

    На опубликованном видео один из мобилизованных рассказывает, что они якобы находятся в Белогородской области. По его словам, около 500 человек не приписаны ни к одной части и неделю прожили без материального обеспечения и довольствия. При этом людям выдали оружие. Голос за кадром утверждает, что еду они покупают за свой счет.

    «По данному эпизоду работает прокуратура», – пишет RT со ссылкой на источник Владимира Соловьева «в военном ведомстве» (сообщение о проверке также опубликовано в его telegram-канале).

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