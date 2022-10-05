Минцифры об отсрочке от мобилизации: «Процедура легитимна и работает»

Минцифры получило подтверждение от начальника Генштаба о том, что процедура отсрочки, разработанная ведомством, работает. Об этом 5 октября заявил глава ведомства Максут Шадаев.
«У нас есть подтверждение от начальника Генштаба о том, что наша процедура отсрочки легитимна и работает. Мы знаем, что Минобороны передает наши списки по военкоматам», — цитирует Шадаева официальный telegram-канал ведомства.
При этом Минцифры продолжает согласование сроков получения ответа на обжалование мобилизации с Министерством обороны. По мнению ведомства, он должен составлять 3–5 дней.
«Завтра-послезавтра мы расширим список специальностей для отсрочки сотрудников IТ и телеком-компаний», — добавил Максут Шадаев.
О том, как работает составленный Минцифры список специальностей, освобождающих от мобилизации, читайте здесь.