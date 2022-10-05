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    Мобилизация

    Минцифры об отсрочке от мобилизации: «Процедура легитимна и работает»

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    Минцифры получило подтверждение от начальника Генштаба о том, что процедура отсрочки, разработанная ведомством, работает. Об этом 5 октября заявил глава ведомства Максут Шадаев.

    «У нас есть подтверждение от начальника Генштаба о том, что наша процедура отсрочки легитимна и работает. Мы знаем, что Минобороны передает наши списки по военкоматам», — цитирует Шадаева официальный telegram-канал ведомства.

    При этом Минцифры продолжает согласование сроков получения ответа на обжалование мобилизации с Министерством обороны. По мнению ведомства, он должен составлять 3–5 дней.

    «Завтра-послезавтра мы расширим список специальностей для отсрочки сотрудников IТ и телеком-компаний», — добавил Максут Шадаев.

    О том, как работает составленный Минцифры список специальностей, освобождающих от мобилизации, читайте здесь.

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