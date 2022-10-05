Минцифры уточнило новые правила аккредитации IТ-компаний. ИП придется непросто

Индивидуальные предприниматели не смогут быть аккредитованы как IT-компании. Об этом 5 октября заявил глава ведомства Максут Шадаев.

«К сожалению, ИП аккредитованы как IТ-компании быть не могут, только полноценные юридические лица. По поводу крупных компаний у нас есть позиция, согласованная с налоговой, — выделяйте профильные IТ-«дочки», это не будет расцениваться как дробление бизнеса», — цитирует главу Минцифры официальный телеграм-канал министерства.

Максут Шадаев также прокомментировал ситуацию для владельцев стартапов и компаний с косвенным государственным участием. По его словам, реестр стартапов существует пока только в Москве. В планах Минцифры — запросить выписку.

«В дальнейшем, в течение одного-двух месяцев, мы будем просить все регионы создавать такие реестры, верифицировать стартапы. Нам хотелось бы как-то убедиться, что компании действительно готовы создавать проекты в IТ», — добавил Шадаев. Ранее имевшим аккредитацию компаниям с косвенным государственным участием придется все же проходить переаккредитацию и подтверждать соответствие утвержденным требования.