Минцифры рассказало о новых правилах аккредитации IT-компаний в России

Новый порядок государственной аккредитации компаний утвердило правительство России. Главное условие – выручка в сфере информационных технологий должна составлять как минимум 30 процентов об общей. В Минцифры заявили, что хотят равенства для крупных и малых участников рынка и выпустили разъяснения.



Вариантов аккредитации два. Первый включает в себя среднюю зарплату сотрудников не ниже средней по России или региону, профильный код экономической (ОКВЭД) деятельности в качестве основного, а также размещение информации о реализуемой ИТ-деятельности на сайте компании.