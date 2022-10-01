Минцифры рассказало о новых правилах аккредитации IT-компаний в России

Новый порядок государственной аккредитации компаний утвердило правительство России. Главное условие – выручка в сфере информационных технологий должна составлять как минимум 30 процентов об общей. В Минцифры заявили, что хотят равенства для крупных и малых участников рынка и выпустили разъяснения.
Вариантов аккредитации два. Первый включает в себя среднюю зарплату сотрудников не ниже средней по России или региону, профильный код экономической (ОКВЭД) деятельности в качестве основного, а также размещение информации о реализуемой ИТ-деятельности на сайте компании.
Во втором варианте компания должна иметь доход более 1 миллиона рублей, профильный ОКВЭД, информацию на сайте, такую же, что и в первом варианте. Кроме того, требуется владеть правами на ПО, включенного в реестр российского софта (доход от него тоже нужен). Зато есть послабления по зарплате сотрудников – этот пункт учитываться не будет.
Отмечается, что в список профильных видов экономической деятельности включили более 30 пунктов.