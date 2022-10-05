Новак заявил, что Россия готова поставлять газ по неповрежденной нитке «Северного потока — 2»

Россия готова поставлять газ в Европу по неповрежденной нитке «Северного потока — 2», однако сами европейцы ввели против него санкции. Об этом 5 октября заявил вице-премьер Александр Новак по итогам встречи ОПЕК+, которая прошла в Вене.
«Если будут приняты решения европейскими коллегами о необходимости поставок газа для европейских потребителей по данному газопроводу, мы будем готовы обеспечить поставки по данному маршруту», – сказал он.
По мнению Новака, процесс запуска поставок не будет долгим, так как строительство газопровода уже завершено. Однако он все еще не сертифицирован, и против него были введены санкции.