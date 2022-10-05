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    Новак заявил, что Россия готова поставлять газ по неповрежденной нитке «Северного потока — 2»

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    Россия готова поставлять газ в Европу по неповрежденной нитке «Северного потока — 2», однако сами европейцы ввели против него санкции. Об этом 5 октября заявил вице-премьер Александр Новак по итогам встречи ОПЕК+, которая прошла в Вене.

    «Если будут приняты решения европейскими коллегами о необходимости поставок газа для европейских потребителей по данному газопроводу, мы будем готовы обеспечить поставки по данному маршруту», – сказал он.

    По мнению Новака, процесс запуска поставок не будет долгим, так как строительство газопровода уже завершено. Однако он все еще не сертифицирован, и против него были введены санкции.

    Работа «Северного потока» остановилась в конце августа из-за проблемного ремонта турбин Siemens. «Северный поток — 2» не успели ввести в эксплуатацию. При этом оба газопровода были заполнены газом. 26 сентября были повреждены нитки сразу на двух экспортных газопроводах в Европу. Некоторые страны не исключают диверсию. Дания уведомила Россию о взрывах на месте утечки. ФСБ по факту взрывов возбудила дела о международном терроризме. Подробнее об этом — на «Фонтанке».

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