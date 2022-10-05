Угнанный внедорожник нашли на охраняемой парковке на юге Петербурга. Подозреваемого искали в кустах и с кувалдой

Силовики навестили квартиру подозреваемого в угоне и нашли там ростки нового уголовного дела. По версии следствия, в свободное от краж время мужчина ухаживает за некультурными растениями. В МВД показали, как с кувалдой заходили в дом подозреваемого.

О задержании предполагаемых угонщиков 5 октября сообщает ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. В середине сентября в полицию обратилась жительница Невского района города с просьбой отыскать «Шевроле Тахо». Автомобиль стоимостью свыше 3 млн рублей исчез от дома на улице Крыленко.

Оперативники «угонного» отдела уголовного розыска нашли его на открытой охраняемой стоянке во Фрунзенском районе города уже с неродными номерами. По подозрению в краже задержаны двое 31-летних мужчин, один из которых уже попадался на вольной трактовке Уголовного кодекса.



По версии следствия, «Шевроле» преступники угоняли на «Форде». Обнаруженная в салоне приборная панель от другого автомобиля даёт основание полагать, что «Тахо» — не единственная машина, которой завладели приятели.



Мужчины задержаны на двое суток. Один из них в ближайшее время получит второе уголовное дело. При обыске в его квартире полицейские считали кусты наркосодержащего растения — их оказалось 37.

