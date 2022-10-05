Московский зоопарк купит дружелюбного моржа за 20 млн рублей

Московский зоопарк приобретёт моржа за 20 млн рублей. Об этом 5 октября сообщает портал MSK1.RU, который ссылается на данные с сайта госзакупок.



Уточняется, что это должен быть самец с дружелюбным характером в возрасте от семи до девяти лет. Есть ограничения и по весу — животное должно весить от 600 до 800 кг.



Продавец должен будет привезти моржа в течение 45 дней после заключения контракта.



Есть вероятность, что животное будет находиться в павильоне «Ластоногие», открывшемся в Московском зоопарке в июле 2022 года.

