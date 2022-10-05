    Сейчас

    +9˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +9˚C

    Пасмурно, без осадков

    Ощущается как 9

    1 м/с, ю-з

    759мм

    86%

    Подробнее

    Пробки

    6/10

    usd58.79eur56.17
    "Дистанционные" повесткиПремия ФонтанкиКино про ЧВКСправочник мобилизацииФинская границаОтличный ПетербургДуховный путь 2.0Образ жизниАрктика и АнтарктидаПромышленный Петербург

    Россия объявила временную поверенную в делах Литвы нежелательной персоной

    1460
    обсудить

    Временная поверенная в делах Литвы в РФ Виргиния Умбрасен объявлена persona non grata. Ей предписано покинуть территорию России в пятидневный срок. Нота с соответствующим сообщением была вручена вызванному 5 октября сотруднику посольства республики в ответ на высылку российского поверенного.

    «Было также заявлено, что с учетом враждебной линии Литвы на полное обрушение двусторонних отношений, включая гуманитарные связи, российская сторона замораживает деятельность культурного центра литовской дипмиссии в Москве — так называемого Дома Балтрушайтиса», — говорится в сообщении МИД России.

    В министерстве добавили, что оставляют за собой право на дополнительные меры воздействия в зависимости от иных недружественных шагов Вильнюса.

    Двумя днями ранее литовская сторона объявила persona non grata поверенного в делах России Сергея Рябоконя.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК3
    СМЕХ2
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ2
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close