Россия объявила временную поверенную в делах Литвы нежелательной персоной

Временная поверенная в делах Литвы в РФ Виргиния Умбрасен объявлена persona non grata. Ей предписано покинуть территорию России в пятидневный срок. Нота с соответствующим сообщением была вручена вызванному 5 октября сотруднику посольства республики в ответ на высылку российского поверенного.



«Было также заявлено, что с учетом враждебной линии Литвы на полное обрушение двусторонних отношений, включая гуманитарные связи, российская сторона замораживает деятельность культурного центра литовской дипмиссии в Москве — так называемого Дома Балтрушайтиса», — говорится в сообщении МИД России.

