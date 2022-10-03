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    Литва вышлет временного поверенного в делах РФ из страны

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    Литва вышлет из страны временного поверенного в делах РФ Сергея Рябоконя. Об этом 3 октября сообщает «КоммерсантЪ» со ссылкой на литовский МИД.


    Такое решение принято из-за «действий и заявлений дипломата, не согласующихся с дипломатическим статусом».

    Также представителю посольства РФ в Литве выразили протест из-за подписания президентом Владимиром Путиным соглашения о присоединении ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей к России.

    Временный поверенный в делах РФ Сергей Рябоконь должен покинуть Литву в течение пяти дней.

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