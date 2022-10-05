Минфин рассказал, когда исчезнет скидка на оплату госпошлин через Госуслуги

Скидку в 30% на оплату госпошлин через портал Госуслуг отменят с 1 января 2023 года. Об этом 5 октября сообщает РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу Минфина РФ.



На данный момент при оплате госпошлины через портал физическим лицам автоматически предоставляется скидка. Она действует только при безналичной оплате.



В министерстве уточнили, что это изначально планировалось как временная мера, которая продлится до 1 января 2023 года.

