Минфин рассказал, когда исчезнет скидка на оплату госпошлин через Госуслуги

Скидку в 30% на оплату госпошлин через портал Госуслуг отменят с 1 января 2023 года. Об этом 5 октября сообщает РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу Минфина РФ.
На данный момент при оплате госпошлины через портал физическим лицам автоматически предоставляется скидка. Она действует только при безналичной оплате.
В министерстве уточнили, что это изначально планировалось как временная мера, которая продлится до 1 января 2023 года.
В пресс-службе добавили, что доходная часть проекта федерального бюджета на 2023–2025 годы была сверстана с учетом отмены этой скидки, так как предложений о её продлении не поступало.
Ранее глава Минцифры РФ Максут Шадаев заверил, что 50-процентная скидка на уплату штрафов через Госуслуги будет сохранена.