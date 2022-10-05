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    Россиян могут лишить скидок на оплату пошлин на Госуслугах. А что со штрафами?

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    Правительство РФ планирует отменить 30-процентную скидку на оплату госпошлины через портал Госуслуг. Об этом 5 октября заявила замминистра финансов РФ Ирина Окладникова в ходе обсуждения проекта бюджета на 2023–2025 годы на заседании IT-комитета Госдумы.

    «Да, так точно. Что касается прогноза собираемости (доходов), безусловно, уровень рассчитан исходя из рисков того прогноза, который есть», — сообщила она, отвечая на соответствующий вопрос (цитата по «Интерфаксу»).

    При этом глава Минцифры РФ Максут Шадаев добавил, что 50-процентной скидки на уплату штрафов это не коснется, она будет сохранена.

    Ранее «Фонтанка» писала, что на Госуслугах появилась возможность сообщить о нарушении при частичной мобилизации или записаться в добровольцы.

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