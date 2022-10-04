    Сейчас

    +7˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +7˚C

    Пасмурно, небольшие дожди

    Ощущается как 5

    2 м/с, с-в

    749мм

    90%

    Подробнее

    Пробки

    1/10

    usd57.57eur54.39
    Идеальный шторм демографиииПремия ФонтанкиКонтракт на вагоны метроПрисоединение территорийМобилизация в ПетербургеОтличный ПетербургДуховный путь 2.0Образ жизниАрктика и АнтарктидаПромышленный Петербург

    Через «Госуслуги» теперь можно пожаловаться на частичную мобилизацию и записаться в добровольцы

    430
    1 комментарий

    «Госуслуги» начали предоставлять гражданам России новый сервис: через портал можно сообщить о нарушении при частичной мобилизации или вызваться добровольцем, если повестка так и не пришла.

    Для подачи жалобы необходимо воспользоваться услугами бота Макса, достаточно ввести слово «мобилизация» и выбрать вариант «Обжаловать призыв». Воспользоваться формой может сам мобилизованный, его близкие или знакомые — в этом случае потребуется указать как данные мобилизованного с уточнением основания для отсрочки, так и данные заявителя.

    Кроме того, на портале открылась запись в добровольцы — решение после рассмотрения анкеты придет в личный кабинет.

    ПоделитьсяПоделиться
    ПоделитьсяПоделиться

    Справочник «Фонтанки» по мобилизации, все самое полезное в одном месте — читайте здесь.

    Частичная мобилизация в России объявлена с 21 сентября 2022 года. По данным на конец сентября, в Петербурге было выполнено около 30% от мобилизационного плана. Ранее военкомат заявлял, что мобилизации подлежат только категории А и Б. Женщины, студенты государственных вузов и частных вузов с государственной лицензией призыву по мобилизации не подлежат.

    По теме

    ЛАЙК1
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 1

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    1
    close