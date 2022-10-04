Через «Госуслуги» теперь можно пожаловаться на частичную мобилизацию и записаться в добровольцы

«Госуслуги» начали предоставлять гражданам России новый сервис: через портал можно сообщить о нарушении при частичной мобилизации или вызваться добровольцем, если повестка так и не пришла.
Для подачи жалобы необходимо воспользоваться услугами бота Макса, достаточно ввести слово «мобилизация» и выбрать вариант «Обжаловать призыв». Воспользоваться формой может сам мобилизованный, его близкие или знакомые — в этом случае потребуется указать как данные мобилизованного с уточнением основания для отсрочки, так и данные заявителя.
Кроме того, на портале открылась запись в добровольцы — решение после рассмотрения анкеты придет в личный кабинет.
Справочник «Фонтанки» по мобилизации, все самое полезное в одном месте — читайте здесь.