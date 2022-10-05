«Будет так, как люди захотят». Путин заявил, что его удивили результаты референдумов в Донбассе

Президент РФ Владимир Путин назвал «более чем убедительным» результат референдумов, которые состоялись в Донецкой и Луганской республиках, а также на подконтрольных России частях Херсонской и Запорожской областей.



«Меня результаты референдума, откровенно говоря, даже самого не только порадовали, но и удивили. Все-таки люди жили и продолжают жить в таких сложных условиях – и такой результат», – сказал 5 октября глава государства на встрече с лауреатами и финалистами конкурса «Учитель года».

