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    Боевые действия на Украине

    «Будет так, как люди захотят». Путин заявил, что его удивили результаты референдумов в Донбассе

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    Президент РФ Владимир Путин назвал «более чем убедительным» результат референдумов, которые состоялись в Донецкой и Луганской республиках, а также на подконтрольных России частях Херсонской и Запорожской областей.

    «Меня результаты референдума, откровенно говоря, даже самого не только порадовали, но и удивили. Все-таки люди жили и продолжают жить в таких сложных условиях – и такой результат», – сказал 5 октября глава государства на встрече с лауреатами и финалистами конкурса «Учитель года».

    По его словам, «не было никакого желания что-то подправлять, что-то подчищать, либо что-то добавлять». «Мы для себя решили, и я для себя решил – будет так, как люди захотят. Как люди выскажутся, так мы и сделаем», – подчеркнул Путин.

    Президент также порассуждал о том, что конфликта на Украине можно было бы избежать, если бы не попытки некоторых сил в Киеве и на Западе «подправить историю и разорвать эту историю на части» и желания «этот неонацизм возродить на наших исторических территориях».

    Ранее Владимир Путин утвердил ратификацию договора о принятии ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав Российской Федерации. Со дня включения этих территорий в состав России, то есть с 30 сентября, их жители признаются российскими гражданами.

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