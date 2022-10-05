Путин подписал указ об отсрочке от мобилизации для студентов частных вузов и аспирантов

Президент РФ Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым отсрочку от частичной мобилизации получат ряд категорий обучающихся. Об этом он сообщил 5 октября.
«Изначально Минобороны доложило, что целый ряд категорий наших граждан нет необходимости призывать. Но соответствующих изменений в нормативно-правовую базу своевременно не внесли, поэтому представленный проект указа не учел позицию самого Министерства обороны, поэтому приходится вносить в него соответствующие коррективы», — сказал президент на встрече с лауреатами и финалистами конкурса «Учитель года».
Так, по его словам, отсрочка предоставляется, в том числе, студентам, обучающимся по очной и очно-заочной формам обучения (вечерники), тем, кто учится в частных вузах и учреждениях среднего профессионального образования, имеющих госаккредитацию, а также аспирантам и ординаторам.
Указ вступает в силу с 5 октября.
Ранее глава Минобороны Сергей Шойгу заявил, что в соответствии с указом президента студенты государственных вузов не призываются в рамках частичной мобилизации. Касается это и тех, кто учится в коммерческих вузах, но для утверждения этого положения были необходимы дополнения в указ.