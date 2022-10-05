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    Мобилизация

    Путин подписал указ об отсрочке от мобилизации для студентов частных вузов и аспирантов

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    Президент РФ Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым отсрочку от частичной мобилизации получат ряд категорий обучающихся. Об этом он сообщил 5 октября.

    «Изначально Минобороны доложило, что целый ряд категорий наших граждан нет необходимости призывать. Но соответствующих изменений в нормативно-правовую базу своевременно не внесли, поэтому представленный проект указа не учел позицию самого Министерства обороны, поэтому приходится вносить в него соответствующие коррективы», — сказал президент на встрече с лауреатами и финалистами конкурса «Учитель года».

    Так, по его словам, отсрочка предоставляется, в том числе, студентам, обучающимся по очной и очно-заочной формам обучения (вечерники), тем, кто учится в частных вузах и учреждениях среднего профессионального образования, имеющих госаккредитацию, а также аспирантам и ординаторам.

    Указ вступает в силу с 5 октября.

    Ранее глава Минобороны Сергей Шойгу заявил, что в соответствии с указом президента студенты государственных вузов не призываются в рамках частичной мобилизации. Касается это и тех, кто учится в коммерческих вузах, но для утверждения этого положения были необходимы дополнения в указ.

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