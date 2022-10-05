Путин подписал указ об отсрочке от мобилизации для студентов частных вузов и аспирантов

Президент РФ Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым отсрочку от частичной мобилизации получат ряд категорий обучающихся. Об этом он сообщил 5 октября.

«Изначально Минобороны доложило, что целый ряд категорий наших граждан нет необходимости призывать. Но соответствующих изменений в нормативно-правовую базу своевременно не внесли, поэтому представленный проект указа не учел позицию самого Министерства обороны, поэтому приходится вносить в него соответствующие коррективы», — сказал президент на встрече с лауреатами и финалистами конкурса «Учитель года».

