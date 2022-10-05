Кадыров заявил, что ему присвоили звание генерал-полковника

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что российский президент Владимир Путин присвоил ему звание генерал-полковника. Об этом он рассказал 5 октября в своём Telegram-канале.



«Указ вышел за номером 709. Владимир Владимирович лично сообщил мне об этом и поздравил меня», — сообщил Кадыров. Соответствующий указ на сайте Кремля пока не появился.



Глава республики добавил, что благодарен президенту за высокую оценку своих заслуг и пообещал оправдать оказанное ему доверие «авансом».

