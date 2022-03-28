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Рамзан Кадыров прибыл в Мариуполь. Теперь он генерал-лейтенант

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Президент РФ Владимир Путин подписал указ о присвоении главе Чечни Рамзану Кадырову воинского звания генерал-лейтенанта. Об этом заявил председатель парламента ЧР Магомед Даудов.

«Дорогие друзья! От всей души поздравляю моего дорогого брата, главу ЧР, Героя России Рамзана Ахматовича Кадырова с присвоением указом президента России, Верховного главнокомандующего Владимира Путина воинского звания генерал-лейтенанта», — гласит запись, опубликованная на странице Даудова «ВКонтакте» 28 марта. Отметим, что соответствующий указ на сайте Кремля пока не появился.

Ранее стало известно, что глава Чечни Рамзан Кадыров находится в Мариуполе. Политик приехал в Донецкую область, чтобы «поднять боевой дух бойцов», рассказал РИА Новости министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев.

По его словам, на месте политик провел совещание с командующим восьмой армии и с командирами спецподразделений из ЧР. Была подкорректирована и разработана дальнейшая стратегия действий бойцов из Чечни.

Дудаев добавил, что Кадыров привез с собой дополнительное техническое оснащение, и подчеркнул, что все действия в городе идут по плану, в ближайшие дни «город будет взят и очищен от националистов».

Сам Кадыров отметил, что бойцы находятся «в прекрасном расположении духа». Их волю к победе не сломают «ни шквальный огонь, ни обстрелы из крупнокалиберных орудий».

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Комментарии (46)

265055770
Еще чуть-чуть повоевал, и вот он полный генерал...
tochilshik
Рамзан Мариупольский.
sektor7
Вот это здорово же!!!
Потемкину великое «Таврический» дали именно за такое же✊
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