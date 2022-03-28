Рамзан Кадыров прибыл в Мариуполь. Теперь он генерал-лейтенант

«Дорогие друзья! От всей души поздравляю моего дорогого брата, главу ЧР, Героя России Рамзана Ахматовича Кадырова с присвоением указом президента России, Верховного главнокомандующего Владимира Путина воинского звания генерал-лейтенанта», — гласит запись, опубликованная на странице Даудова «ВКонтакте» 28 марта. Отметим, что соответствующий указ на сайте Кремля пока не появился.

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о присвоении главе Чечни Рамзану Кадырову воинского звания генерал-лейтенанта. Об этом заявил председатель парламента ЧР Магомед Даудов.

Ранее стало известно, что глава Чечни Рамзан Кадыров находится в Мариуполе. Политик приехал в Донецкую область, чтобы «поднять боевой дух бойцов», рассказал РИА Новости министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев.

По его словам, на месте политик провел совещание с командующим восьмой армии и с командирами спецподразделений из ЧР. Была подкорректирована и разработана дальнейшая стратегия действий бойцов из Чечни.

Дудаев добавил, что Кадыров привез с собой дополнительное техническое оснащение, и подчеркнул, что все действия в городе идут по плану, в ближайшие дни «город будет взят и очищен от националистов».

Сам Кадыров отметил, что бойцы находятся «в прекрасном расположении духа». Их волю к победе не сломают «ни шквальный огонь, ни обстрелы из крупнокалиберных орудий».