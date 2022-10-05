Международная ассоциация бокса вернула российских и белорусских спортсменов на соревнования

Российские и белорусские спортсмены все-таки смогут участвовать в соревнованиях Международной ассоциации бокса (IBA). Свое решение об их отстранении организация отменила.
«IBA твердо верит, что политика не должна иметь никакого влияния на спорт. Следовательно, всем спортсменам должны быть предоставлены равные условия. <...> Сборные России и Беларуси смогут выступать под своими флагами, и в случае, если они выиграют золотую медаль, будут звучать национальные гимны», — говорится в объявлении ассоциации, опубликованном на её официальном сайте 5 октября.
Накануне Международная ассоциация бокса сообщила об отстранении от соревнований российских и белорусских спортсменов, объяснив это ситуацией на Украине. Кроме того, ассоциация одобрила отмену всех международных соревнований по боксу, запланированных в России и Белоруссии в 2022 году.