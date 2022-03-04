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Международная ассоциация бокса объявила об отстранении российских и белорусских спортсменов от соревнований

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Российские и белорусские спортсмены будут отстранены от всех соревнований под эгидой Международной ассоциации бокса (IBA) из-за ситуации в Украине. Официальное сообщение об этом опубликовано вечером 4 марта на сайте организации.

В IBA осуждают нарушение Россией олимпийского перемирия и согласны с рекомендацией Международного Олимпийского комитета, касающейся выступлений российских и белорусских спортсменов на международных соревнованиях.

«Их нельзя приглашать или допускать к участию в международных соревнованиях по боксу. В тех случаях, когда это невозможно обеспечить в короткие сроки по организационным или юридическим причинам, им разрешается участвовать только в качестве нейтральных атлетов. Это решение вступит в силу немедленно», — говорится в заявлении IBU.

Также одобрена отмена всех международных соревнований по боксу, запланированных в России и Белоруссии в 2022 году.

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Комментарии (2)

Dmitry Antonov
Плевать на бокс, этот вид спорта сейчас мало кому интересен. А вот что происходит с мордобоями в боях без правил? Если оттуда выпрут, то это мало понравится горячей молодёжи с Северного Кавказа. Могут не понять и не простить.
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