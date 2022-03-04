Международная ассоциация бокса объявила об отстранении российских и белорусских спортсменов от соревнований

Российские и белорусские спортсмены будут отстранены от всех соревнований под эгидой Международной ассоциации бокса (IBA) из-за ситуации в Украине. Официальное сообщение об этом опубликовано вечером 4 марта на сайте организации.



В IBA осуждают нарушение Россией олимпийского перемирия и согласны с рекомендацией Международного Олимпийского комитета, касающейся выступлений российских и белорусских спортсменов на международных соревнованиях.



«Их нельзя приглашать или допускать к участию в международных соревнованиях по боксу. В тех случаях, когда это невозможно обеспечить в короткие сроки по организационным или юридическим причинам, им разрешается участвовать только в качестве нейтральных атлетов. Это решение вступит в силу немедленно», — говорится в заявлении IBU.

