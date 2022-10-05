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    Лев Додин выпускает новую «Чайку» в МДТ

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    Фото: vk.com/mdt_dodin
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    7, 8, 19 октября в «МДТ — Театре Европы» пройдет серия премьерных показов спектакля «Чайка» в постановке Льва Додина по мотивам одноименной пьесы А. П. Чехова.

    Роль Аркадиной исполнит Елизавета Боярская, Нины Заречной — Анна Завтур, Бориса Тригорина — Игорь Черневич, Треплева — Никита Каратев. В качестве художника выступил Александр Боровский, а в качестве художника по свету — Дамир Исмагилов.

    Это уже второе обращение МДТ к чеховской пьесе. В 2001 году «Чайка» в постановке Льва Додина и режиссуре Валерия Галендеева была представлена на Всемирной театральной Олимпиаде в Москве. В 2002 году спектакль получил театральную пьесу «Золотая Маска».

    «Что получится — не знаю, — признавался Лев Додин при объявлении планов на сезон. — Двадцать пять лет назад мы ставили эту пьесу, и этот спектакль я очень люблю и вспоминаю часто. Но сегодня [появились] какие-то совсем новые мысли, совсем новые ощущения и представления в связи с этой историей».

    Спектакль также можно увидеть 3, 4, 22 и 23 ноября.

    18+

    Полина Никитина

    Фото: vk.com/mdt_dodin

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