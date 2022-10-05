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    Роман Ротенберг объяснил, почему показал кулак, за который получил штраф в 300 тысяч рублей

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    Главный тренер и вице-президент хоккейного клуба СКА Роман Ротенберг прокомментировал штраф в размере 300 тысяч рублей, который ему выписала Континентальная хоккейная лига. Наставника петербургских армейцев оштрафовали за кулак, показанный им после победы над ЦСКА.

    «Жест не имел никакого подтекста, извиняюсь за него, если он кого-то оскорбил. Не хотел обидеть никого из участников матча, очень уважаю и судей, и соперников. Я уже говорил, что в детстве у меня висел плакат Сергея Федорова (главный тренер ЦСКА. — Прим. ред.), безмерно уважаю его и как игрока, и как тренера. То же самое могу сказать о каждом игроке и всей организации ЦСКА», — написал Роман Ротенберг в своем Telegram-канале.

    Он также добавил, что матчи СКА и ЦСКА — украшение чемпионата КХЛ и способствуют развитию игроков и тренеров.

    «Надеюсь, что штраф пойдет на развитие детского хоккея. Работаем дальше, готовимся к важной игре со «Спартаком», — подытожил Ротенберг.

    Напомним, что СКА победил в матче со счетом 3:2. Большую часть встречи петербургский клуб уступал 0:2. Но потом сумел сравнять счет и вырвать победу в овертайме.

    На текущий момент СКА занимает первое место в чемпионате, имея всего одно поражение после 14 матчей. Следующая игра против московского «Спартака» пройдет 5 октября в столице.

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