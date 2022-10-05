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    Дорога в Грузию абсолютно свободна: желающих нет

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    Очередь из легковых машин на российско-грузинской границе исчезла, сообщили 5 октября в пресс-службе Северо-Кавказского таможенного управления.

    «В настоящее время на границе с Грузией нет очереди из легковых автомобилей, и, соответственно, людей из числа желающих пересечь границу, там тоже уже нет», — цитирует ТАСС собеседника агентства около полудня.

    Как писала «Фонтанка», пробка на границе России и Грузии образовалась после 21 сентября. Желающим покинуть страну пришлось стоять по несколько дней. Среди них была семилетняя Лара, которая отпраздновала свой день рождения в пробке на Верхнем Ларсе. Её историю читайте на «Фонтанке».

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