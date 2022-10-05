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    В Петербурге суд наказал «миллионным рублем» кладбищенского вандала

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    Петербурженка в суде смогла доказать свое право на компенсацию ущерба, который произошел из-за неоднократных агрессивных действий жителя Кировского района на Красненьком кладбище.

    Как сообщает объединенная пресс-служба судов 5 октября, женщине, которая ухаживает за могилой сына, неоднократно приходилось чинить и восстанавливать надгробие в виде мраморной фигуры ангела. Пока в марте 2021 года не был задержан 60-летний Дмитрий Бельский. Его сняли камеры во время посещения погоста, где он портил надгробия, ломал и расписывал их черной краской.

    ГУ МВД по Петербургу и области

    Дома у мужчины, как писала «Фонтанка», нашли балаклаву и баллончики с краской. Правда, свои регулярные посещения кладбища Бельский так и не смог объяснить.

    В отношении него было возбуждено уголовное дело по статьям «Вандализм» и «Надругательство над телами умерших и местами их захоронения». Суд признал мужчину виновным и наказал 1,5 года исправительных работ с удержанием из заработной платы 5 % в доход государства.

    Помимо этого, другие пострадавшие от действий Бельского уже добились взыскания с него более 900 тысяч ущерба.

    В этот раз ответчик по гражданскому иску не оспаривал притязания, но был против суммы ущерба, которую истица заявила в 1,6 млн рублей.

    В рамках суда была назначена экспертиза, установившая, что восстановление ангела обойдется в 1,5 млн рублей.

    Эту сумму, а также расходы на проведение экспертизы и госпошлину с ответчика и взыскал Кировский райсуд.

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