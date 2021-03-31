В полицию, как отмечают в главке, поступило несколько заявлений от родственников, которые ухаживали за могилами близких и видели, как повреждениям подвергались фигуры ангелов, установленные на них. Злоумышленник повреждал им лица, откалывал крылья, а порой и заливал краской, а также писал нецензурные надписи. Так 56-летняя женщина, которая ухаживает за могилой сына на Красненьком кладбище, несколько раз реставрировала установленную там фигуру ангела стоимостью в один миллион рублей.

Как сообщили ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) в ГУ МВД по Петербургу и области 30 марта, задержанный приходил на городское кладбище на юго-западе Петербурга с единственной целью — повреждать надгробные фигуры ангелов.

По выявленным фактам полицией было возбуждено сразу несколько уголовных дел по статье 244 УК РФ (надругательство над телами умерших и местами их захоронения) и статье 214 УК РФ (вандализм).



Мужчина, 60-летний житель Кировского района, который проживает непосредственной близости от городского кладбища, был задержан в одном из домов по улице Маринеско.



У него в квартире нашли балаклаву, банку с краской и одежду, которую он использовал для своих походов на кладбище. При этом в ходе опроса мужчина не смог внятно пояснить мотивы своих поступков.



Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Полицией устанавливаются иные эпизоды противоправной деятельности задержанного.

