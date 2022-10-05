Полиция показала, как у петербуржца отнимали машину на Шателена

Драка, в ходе которой у петербуржца похитили «КИА Спортрейдж» на улице Шателена, попала на видео. Ролик 5 октября публикует пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области.



Очевидица сообщала, что хозяина машины избили пятеро мужчин, но на видео нападающих меньше. Трое мужчин активно удерживают человека, цепляющегося за машину, один ходит рядом, а чуть поодаль раздает советы девушка. Происходящее замечает прохожий — подходит, что-то спрашивает, а затем спокойно уходит. Всё сопровождается криками. Мужчине удается вырваться, его догоняют и бьют.

