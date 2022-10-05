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    Полиция показала, как у петербуржца отнимали машину на Шателена

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    Драка, в ходе которой у петербуржца похитили «КИА Спортрейдж» на улице Шателена, попала на видео. Ролик 5 октября публикует пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области.

    Очевидица сообщала, что хозяина машины избили пятеро мужчин, но на видео нападающих меньше. Трое мужчин активно удерживают человека, цепляющегося за машину, один ходит рядом, а чуть поодаль раздает советы девушка. Происходящее замечает прохожий — подходит, что-то спрашивает, а затем спокойно уходит. Всё сопровождается криками. Мужчине удается вырваться, его догоняют и бьют.

    ГУ МВД по Петербургу и области

    Как писала «Фонтанка», угнанную машину нашли на Союзном проспекте, были задержаны три молодых гражданина Узбекистана. Возбуждено дело о разбое, а один из фигурантов, по данным главка, привлечен к административной ответственности за нарушение миграционного законодательства. Машину вернули хозяину.

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