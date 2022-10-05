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    В Невском районе с планом «Перехват» ловили угонщиков. Подозреваемые — молодые иностранцы

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    Полиция Невского района искала похищенную машину, а нашла ее вместе с тремя иностранцами. Задержать их помог план «Перехват».

    Прошлым вечером в полицию сообщили, что пятеро человек избили мужчину у дома 8 по улице Шателена и отняли его «Киа Спортрейдж», стало известно «Фонтанке» 5 октября. По словам очевидицы, преступники уезжали на трех машинах: еще у них были «Шкода» и «Хендай Солярис».

    Примерно через час у дома 5 по улице Бадаева наряд ГИБДД остановил тот самый «Хендай». За рулем сидел 29-летний мужчина, его сопровождали пассажир на год постарше и 26-летняя женщина. Все они оказались гражданами Узбекистана и отправились в отдел полиции.

    Скоро у дома 8 по улице Восстания нашлась «Шкода Октавиа», а у дома 8, к. 1, по Союзному проспекту — угнанная «Киа». Вскоре объявился и 26-летний пострадавший: заявил, что около шести вечера неизвестные силой присвоили машину, принадлежащую его 58-летнему отцу.

    История уже стала уголовным делом о грабеже, а также задержанные получили протокол о нарушении правил въезда или пребывания в РФ.

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