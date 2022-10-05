В Невском районе с планом «Перехват» ловили угонщиков. Подозреваемые — молодые иностранцы

Полиция Невского района искала похищенную машину, а нашла ее вместе с тремя иностранцами. Задержать их помог план «Перехват».



Прошлым вечером в полицию сообщили, что пятеро человек избили мужчину у дома 8 по улице Шателена и отняли его «Киа Спортрейдж», стало известно «Фонтанке» 5 октября. По словам очевидицы, преступники уезжали на трех машинах: еще у них были «Шкода» и «Хендай Солярис».



Примерно через час у дома 5 по улице Бадаева наряд ГИБДД остановил тот самый «Хендай». За рулем сидел 29-летний мужчина, его сопровождали пассажир на год постарше и 26-летняя женщина. Все они оказались гражданами Узбекистана и отправились в отдел полиции.

