В Невском районе с планом «Перехват» ловили угонщиков. Подозреваемые — молодые иностранцы

Полиция Невского района искала похищенную машину, а нашла ее вместе с тремя иностранцами. Задержать их помог план «Перехват».
Прошлым вечером в полицию сообщили, что пятеро человек избили мужчину у дома 8 по улице Шателена и отняли его «Киа Спортрейдж», стало известно «Фонтанке» 5 октября. По словам очевидицы, преступники уезжали на трех машинах: еще у них были «Шкода» и «Хендай Солярис».
Примерно через час у дома 5 по улице Бадаева наряд ГИБДД остановил тот самый «Хендай». За рулем сидел 29-летний мужчина, его сопровождали пассажир на год постарше и 26-летняя женщина. Все они оказались гражданами Узбекистана и отправились в отдел полиции.
Скоро у дома 8 по улице Восстания нашлась «Шкода Октавиа», а у дома 8, к. 1, по Союзному проспекту — угнанная «Киа». Вскоре объявился и 26-летний пострадавший: заявил, что около шести вечера неизвестные силой присвоили машину, принадлежащую его 58-летнему отцу.
История уже стала уголовным делом о грабеже, а также задержанные получили протокол о нарушении правил въезда или пребывания в РФ.