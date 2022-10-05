Глава комитета Госдумы предложил ввести запрет и наказание за использование криптовалюты при расчетах внутри России

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков предложил запретить использование криптовалюты как средства платежа на территории России и привлекать лиц к ответственности, использующих криптовалюты в расчетах в внутри России. Об этом 5 октября сообщает ТАСС.
На Международной конференции по защите прав потребителей финансовых услуг парламентарий заявил, что необходимо утвердить жесткий запрет на использование криптовалюты как средства платежи на территории России и привлекать за это к ответственности.
«Но при этом дать возможность работать в запредельной юрисдикции, если есть такая возможность, в том числе оплачивать поставки товаров в Россию», — добавил он.
Также Аксаков напомнил, что сейчас совместно с Центробанком РФ обсуждается регулирование майнинга и правовой статус криптовалюты.