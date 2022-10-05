Ночная рыбалка в Большой Неве дорого обошлась двум мужчинам

Василеостровский районный суд признал двух петербуржцев виновными в незаконной добыче (вылове) водных биологических ресурсов.
Как сообщает объединенная пресс-служба судов 5 октября, Владимир Иванов и Антон Трещенков отправились на рыбалку на резиновой лодке в ночь с 30 на 31 марта этого года в Большую Неву. В районе дома 30 по Кожевенной линии (где, по данным экспертов, место нереста судака) они установили сеть длиной 90 метров с ячейками 60 мм.
За уловом парочка пошла около 23 часов 1 апреля. До половины второго 2 апреля они вытащили из сети 23 судака, двух сигов и одну густеру. После чего были задержаны.
Всего их улов потянул на 167 590 рублей. Фигуранты вину признали.
Суд оштрафовал Иванова на 50 тыс. рублей, а его товарища наказал условным сроком на 1 год с испытательным сроком 1 год.