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    Ночная рыбалка в Большой Неве дорого обошлась двум мужчинам

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    Василеостровский районный суд признал двух петербуржцев виновными в незаконной добыче (вылове) водных биологических ресурсов.

    Как сообщает объединенная пресс-служба судов 5 октября, Владимир Иванов и Антон Трещенков отправились на рыбалку на резиновой лодке в ночь с 30 на 31 марта этого года в Большую Неву. В районе дома 30 по Кожевенной линии (где, по данным экспертов, место нереста судака) они установили сеть длиной 90 метров с ячейками 60 мм.

    За уловом парочка пошла около 23 часов 1 апреля. До половины второго 2 апреля они вытащили из сети 23 судака, двух сигов и одну густеру. После чего были задержаны.

    Всего их улов потянул на 167 590 рублей. Фигуранты вину признали.

    Суд оштрафовал Иванова на 50 тыс. рублей, а его товарища наказал условным сроком на 1 год с испытательным сроком 1 год.

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