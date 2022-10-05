Школьник пытался перебежать Выборгское шоссе на «красный» и оказался в больнице

Видео: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
Подросток пострадал под колесами автомобиля в Выборгском районе Петербурга утром 4 октября. Момент наезда попал на камеру видеорегистратора.
ДТП произошло в 8:17 у дома 248 по Выборгскому шоссе в Парголово. 40-летняя петербурженка, двигаясь на автомобиле Chery от Полевой улицы к улице Ломоносова, сбила на регулируемом пешеходном переходе 11-летнего мальчика, который переходил дорогу на красный свет. Об этом «Фонтанке» стало известно 5 октября.
На записи, опубликованной в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», видно, что пятиклассник успел перебежать половину дороги до островка безопасности и, не глядя, побежал дальше. В этот момент автомобилям горел зеленый. Правый ряд стоял за автобусом, а левый ехал, и движение было весьма оживленным. Водитель «Чери» попыталась затормозить перед выскочившим ребенком, но не успела избежать наезда.
В результате ДТП мальчик получил травмы средней степени тяжести и был госпитализирован. Автомобилистка за 2022 год шесть раз привлекалась к ответственности за превышение скорости и частично оплатила штрафы.