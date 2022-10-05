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    Путин назначил врио глав новых территорий России

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    Президент РФ Владимир Путин переназначил руководителей новых территорий России — ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Соответствующие указы главы государства появились 5 октября на портале правовой информации, передает ТАСС.


    Врио главы Донецкой народной республики назначен Денис Пушилин, врио главы Луганской народной республики стал Леонид Пасечник. Врио губернаторов Запорожской и Херсонской областей назначены Евгений Балицкий и Владимир Сальдо соответственно.

    Ранее президент России Владимир Путин утвердил ратификацию договора о принятии четырёх регионов в состав России.

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