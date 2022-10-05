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    У «ЛСР. Недвижимость — Северо-Запад» сменился генеральный директор — компанию возглавил Михаил Возиянов

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    Новым генеральным директором компании «ЛСР. Недвижимость Северо-Запад» (входит в Группу ЛСР) назначен Михаил Возиянов, сообщили в пресс-службе.

    Смену топ-менеджера в холдинге объяснили необходимостью усилить управленческую команду бизнес-единицы в связи с выводом на рынок масштабных проектов. Прежний генеральный директор — Юрий Константинов — остается работать в компании на позиции первого заместителя генерального директора.

    У Михаила Возиянова большой опыт работы на петербургском строительном рынке. Он родился 19 января 1972 года в Ленинграде, окончил Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет ЛЭТИ по специальности «Системы автоматизации управления». В разное время он занимал руководящие должности в холдинге RBI, был генеральным директором ЗАО «ЮИТ Санкт-Петербург» и ООО «ФСК «Лидер Северо-Запад». Является вице-президентом Российской гильдии управляющих и девелоперов и членом совета НП «Объединение строителей».

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