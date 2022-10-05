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    «Совершила ДТП, скрылась». Появились кадры полицейской погони за блондинкой со стрельбой у «Пионерской»

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    В среду, 5 октября, ГУ МВД по Петербургу и области опубликовало кадры полицейской погони со стрельбой, которая произошла в минувший понедельник, за блондинкой на «Тойоте».

    Дорога была усеяна гильзами, сотрудники правоохранительных органов произвели около 30 выстрелов. Подробнее читайте на «Фонтанке».

    пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области

    «Совершила ДТП, скрылась, окажите содействие», — прокричал сотрудник правоохранительных органов на видео, когда «Тойота» попыталась скрыться.


    За рулем находилась 31-летняя женщина, у которой были явные признаки наркотического опьянения. В салоне автомобиля сотрудники обнаружили пакетик с белым веществом.

    Проверка показала, что нарушительница еще в 2020 году привлекалась к ответственности за вождение в нетрезвом виде — ее лишили прав на полтора года.

    «В результате в отношении нарушительницы возбудили сразу два уголовных дела: по статье 228 (незаконный оборот наркотических средств) и статье 264.1 (управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения)», — уточнили в ГУ МВД по Петербургу.

    Скоро в отношении блондинки изберут меру пресечения.

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