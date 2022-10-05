«Совершила ДТП, скрылась». Появились кадры полицейской погони за блондинкой со стрельбой у «Пионерской»

В среду, 5 октября, ГУ МВД по Петербургу и области опубликовало кадры полицейской погони со стрельбой, которая произошла в минувший понедельник, за блондинкой на «Тойоте».

Дорога была усеяна гильзами, сотрудники правоохранительных органов произвели около 30 выстрелов. Подробнее читайте на «Фонтанке».