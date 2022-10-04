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    Дорога усеяна гильзами. Появились подробности ловли блондинки со стрельбой у «Пионерской»

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    В Приморском районе Петербурга вечером 3 октября горожане стали свидетелями полицейской погони со стрельбой в окрестностях метро «Пионерская». Как писала «Фонтанка», ловили блондинку на «Тойоте».


    Подробности вечерней погони появились в группе «Дорожный инспектор» во «ВКонтакте».

    В квартале Богатырский — Испытателей — Коломяжский дорожная полиция преследовала «Тойоту». Дорога была усеяна гильзами. Сотрудники правоохранительных органов произвели около 30 выстрелов из табельного оружия — на пробитых колесах женщина далеко не уехала.

    Гонщица, по данным «Дорожного инспектора», заявила, что якобы «испугалась». От медосвидетельствования задержанная 1991 года рождения отказалась, а алкотестер показал «нули». «Во время досмотра следственно-оперативной группой в салоне т/с (в косметичке) был обнаружен пакетик с порошкообразным веществом белого цвета», — говорится в посте.

    В отношении женщины составили 17 административных протоколов. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 264.1 УК РФ (управление транспортным средством в состоянии опьянения) и ст. 228 УК РФ (незаконные хранение, приобретение, изготовление, переработка наркотических веществ).

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