У «Пионерской» со стрельбой ловили блондинку на «Тойоте». Не сумев уехать, она закричала

Богатым на впечатления в Приморском районе Петербурга выдался вечер понедельника, 3 октября. В окрестностях станции метро «Пионерская» горожане стали свидетелями полицейской погони.
Очевидцы поделились кадрами в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» во «ВКонтакте». Немногим позже половины девятого часа вечера дорожная полиция преследовала «Тойоту», успевшую, как говорят, попетлять во дворах Богатырского проспекта.
По словам горожан, сотрудники останавливали автомобиль стрельбой по колёсам. В попытке оторваться от преследователей водитель «Тойоты» не щадил ни свою, ни чужие машины. В результате на углу проспекта Испытателей и Серебристого бульвара на асфальт укладывали кричавшую светловолосую женщину, поведение которой заставило усомниться в её адекватности.
«Стрельба началась ещё на Богатырском, 7, во дворах, она умудрилась удрать от 4-ех машин ДПС, вроде даже там помяла какие-то машины, потом за ней погоня на Серебристый, и, видимо, на Испытателей уже остановили», — рассказывают в паблике.