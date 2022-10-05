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    МИД Казахстана вызовет российского посла после заявления Захаровой

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    В министерстве иностранных дел Казахстана рассматривают кандидатуру нового украинского посла. Об этом 5 октября сообщил представитель ведомства Айбек Смадияров, передает ТАСС.


    «В настоящее время от МИД Украины получен запрос на назначение нового посла в Астане. Хотел бы отметить, что с украинской стороной у нас есть полное взаимопонимание по этому вопросу», — сказал он.

    Также Смадияров заявил, что МИД Казахстана вызовет в среду посла РФ для разговора.

    Казахстан, уточнил он, считает, что тональность комментария официального представителя МИД РФ Марии Захаровой по поводу посла Украины в республике «диссонирует с характером союзнических взаимоотношений Казахстана и России как равноправных стратегических партнеров».

    Накануне официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Казахстан нарушил заверения о том, что «бандеровский эмиссар никогда не вернется» в Астану. Речь идет об украинском после в Казахстане Петре Врублевском. Он в интервью блогеру Диасу Кузаирову заявил, что Украина постарается «убить как можно больше русских». Она также объявила о вызове посла Казахстана Ермека Корашбаева в российский МИД.

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