МИД Казахстана вызовет российского посла после заявления Захаровой

В министерстве иностранных дел Казахстана рассматривают кандидатуру нового украинского посла. Об этом 5 октября сообщил представитель ведомства Айбек Смадияров, передает ТАСС.





«В настоящее время от МИД Украины получен запрос на назначение нового посла в Астане. Хотел бы отметить, что с украинской стороной у нас есть полное взаимопонимание по этому вопросу», — сказал он.

Также Смадияров заявил, что МИД Казахстана вызовет в среду посла РФ для разговора.