«С Богом». Мобилизованных из Стрельны, Ломоносова и Петергофа с молитвами проводили на службу

Ещё один автобус с мобилизованными отправился из Петербурга. Во вторник, 4 октября, своих мужчин провожали в Петродворцовом районе Петербурга.



Проводы мобилизованным устроили у местного военного комиссариата. Мужчин обнимали родные и близкие, некоторые — со слезами на глазах. Напутствовали их в том числе глава администрации Петродворцового района Дмитрий Краснянский, пообещавший всестороннюю поддержку семьям, главы местной администрации Стрельны Ирина Климачёва и СО «Петергоф» Александр Шифман.