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    Мобилизация

    «С Богом». Мобилизованных из Стрельны, Ломоносова и Петергофа с молитвами проводили на службу

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    Ещё один автобус с мобилизованными отправился из Петербурга. Во вторник, 4 октября, своих мужчин провожали в Петродворцовом районе Петербурга.

    Проводы мобилизованным устроили у местного военного комиссариата. Мужчин обнимали родные и близкие, некоторые — со слезами на глазах. Напутствовали их в том числе глава администрации Петродворцового района Дмитрий Краснянский, пообещавший всестороннюю поддержку семьям, главы местной администрации Стрельны Ирина Климачёва и СО «Петергоф» Александр Шифман.

    «О здравии отправляющихся помолились настоятель собора Первоверховных апостолов Петра и Павла протоиерей Михаил Терюшов и настоятель храма Св. Петра и Февронии Муромских иерей Кирилл Дашевский», — пишут «Вести Стрельны». Самым частым прощанием было «С Богом» и просьбы вернуться.

    24 сентября часть мобилизованных начали путь на Украину от военкомата Красносельского района. Через два дня уезжали из Московского района. Как писала «Фонтанка», сначала мужчины должны прибыть на общий сборный пункт, затем в учебную часть в Ленобласти и уже после на территорию проведения СВО.

    Частичная мобилизация в России объявлена с 21 сентября 2022 года. По данным на конец сентября, в Петербурге было выполнено около 30% от мобилизационного плана. Ранее военкомат заявлял, что мобилизации подлежат только категории А и Б. Женщины, студенты государственных вузов и частных вузов с государственной лицензией призыву по мобилизации не подлежат.

    «Фонтанка» собрала справочник по частичной мобилизации. В этой рубрике — все, что известно на данный момент о ходе кампании, инструкции, советы и контакты горячих линий.

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