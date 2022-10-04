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    Nord Stream AG сообщила, что пока не может расследовать утечки на «Северном потоке»

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    Оператор «Северного потока» Nord Stream AG заявил, что пока не имеет возможности обследовать поврежденные участки на нитках газопровода «Северный поток». Получение разрешений на работы требует времени, сообщает пресс-служба компании.

    Шведские власти для проведения государственного расследования ввели запрет на судоходство в районе Балтийского моря вокруг мест повреждений. Власти Дании сообщили, что сроки обработки запроса на проведение обследования газопровода могут составить более 20 рабочих дней.

    Владелец зафрахтованного Nord Stream AG судна с необходимым для обследования оборудованием, сообщил, что МИД Норвегии пока не дал разрешение на отбытие.

    Работа «Северного потока» остановилась в конце августа из-за проблемного ремонта турбин Siemens. «Северный поток — 2» не успели ввести в эксплуатацию. При этом оба газопровода были заполнены газом. 26 сентября были повреждены нитки сразу на двух экспортных газопроводах в Европу. Некоторые страны не исключают диверсию. Дания уведомила Россию о взрывах на месте утечки. Генпрокуратура РФ по факту взрывов возбудила дела о международном терроризме. Подробнее об этом — на «Фонтанке».

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