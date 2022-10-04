Nord Stream AG сообщила, что пока не может расследовать утечки на «Северном потоке»

Оператор «Северного потока» Nord Stream AG заявил, что пока не имеет возможности обследовать поврежденные участки на нитках газопровода «Северный поток». Получение разрешений на работы требует времени, сообщает пресс-служба компании.

Шведские власти для проведения государственного расследования ввели запрет на судоходство в районе Балтийского моря вокруг мест повреждений. Власти Дании сообщили, что сроки обработки запроса на проведение обследования газопровода могут составить более 20 рабочих дней.