Плющенко — Ягудину: «Жаль мне тебя, Алеша. Купи себе плед, сборник кроссвордов и подшивку газеты "Жизнь"»

Фигурист Евгений Плющенко отреагировал на пост Алексея Ягудина в соцсетях, где тот сравнил статистику их личных встреч. Статистика вышла не в пользу Плющенко (14:8).
«Года идут, но Алеша вместо работы все норовит помериться со мной медалями (да и не только медалями, видимо). Но статистика — вещь упрямая», — написал Плющенко и приложил свою таблицу противостояний с Ягудиным.
В этой таблице учитывались не очные противостояния, а выигранные медали за карьеру. По этой статистике Плющенко выиграл со счетом 28:10.
«Очень жаль мне тебя, Алеша. Кто-то арены ледовые, залы и гостиницы строит, развивает детский и юношеский спорт, делает свои ледовые шоу уже лет 15 как, каждый день тренирует спортсменов, проводя по 8 часов на льду, а кто-то все до сих пор свои медали досчитать не может. Купи себе плед, сборник кроссвордов и подшивку газеты «Жизнь». Для тебя все это давно стало куда интереснее и дороже льда!» — написал Плющенко.
Подробнее о новом витке конфликта между Ягудиным и Плющенко читайте в материале «Фонтанки».