Плющенко — Ягудину: «Жаль мне тебя, Алеша. Купи себе плед, сборник кроссвордов и подшивку газеты "Жизнь"»

Фигурист Евгений Плющенко отреагировал на пост Алексея Ягудина в соцсетях, где тот сравнил статистику их личных встреч. Статистика вышла не в пользу Плющенко (14:8).



«Года идут, но Алеша вместо работы все норовит помериться со мной медалями (да и не только медалями, видимо). Но статистика — вещь упрямая», — написал Плющенко и приложил свою таблицу противостояний с Ягудиным.



В этой таблице учитывались не очные противостояния, а выигранные медали за карьеру. По этой статистике Плющенко выиграл со счетом 28:10.

