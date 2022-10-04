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    Плющенко — Ягудину: «Жаль мне тебя, Алеша. Купи себе плед, сборник кроссвордов и подшивку газеты "Жизнь"»

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    Фигурист Евгений Плющенко отреагировал на пост Алексея Ягудина в соцсетях, где тот сравнил статистику их личных встреч. Статистика вышла не в пользу Плющенко (14:8).

    «Года идут, но Алеша вместо работы все норовит помериться со мной медалями (да и не только медалями, видимо). Но статистика — вещь упрямая», — написал Плющенко и приложил свою таблицу противостояний с Ягудиным.

    В этой таблице учитывались не очные противостояния, а выигранные медали за карьеру. По этой статистике Плющенко выиграл со счетом 28:10.

    «Очень жаль мне тебя, Алеша. Кто-то арены ледовые, залы и гостиницы строит, развивает детский и юношеский спорт, делает свои ледовые шоу уже лет 15 как, каждый день тренирует спортсменов, проводя по 8 часов на льду, а кто-то все до сих пор свои медали досчитать не может. Купи себе плед, сборник кроссвордов и подшивку газеты «Жизнь». Для тебя все это давно стало куда интереснее и дороже льда!» — написал Плющенко.

    Подробнее о новом витке конфликта между Ягудиным и Плющенко читайте в материале «Фонтанки».

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