Законопроект об отсрочке от мобилизации для родителей детей-инвалидов внесли в Госдуму

В Госдуму внесен законопроект об отсрочке от призыва на военную службу по мобилизации для родителей, воспитывающих детей с инвалидностью. Документ появился 4 октября в электронной базе нижней палаты.



Депутаты от фракции «Справедливая Россия — За правду» предложили внести поправки в статью 18 закона «О мобилизационной подготовке и мобилизации в РФ», дополнив его пунктом, согласно которому отсрочка будет предоставляться «родителям (усыновителям) или опекунам (попечителям), осуществляющим уход за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет или инвалидом с детства I группы».

