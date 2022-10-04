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    Мобилизация

    Законопроект об отсрочке от мобилизации для родителей детей-инвалидов внесли в Госдуму

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    В Госдуму внесен законопроект об отсрочке от призыва на военную службу по мобилизации для родителей, воспитывающих детей с инвалидностью. Документ появился 4 октября в электронной базе нижней палаты.

    Депутаты от фракции «Справедливая Россия — За правду» предложили внести поправки в статью 18 закона «О мобилизационной подготовке и мобилизации в РФ», дополнив его пунктом, согласно которому отсрочка будет предоставляться «родителям (усыновителям) или опекунам (попечителям), осуществляющим уход за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет или инвалидом с детства I группы».

    Авторы инициативы пояснили, что в таких семьях мать преимущественно занята уходом, иногда круглосуточным, а отец не только работает, но и оказывает физическую помощь в уходе за ребенком, а мобилизация одного из родителей «повлечет за собой невозможность ухода за ребенком-инвалидом».

    Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу поручил разъяснить военкоматам порядок по отсрочкам для граждан, имеющих детей с тяжёлыми неизлечимыми заболеваниями или трёх детей, один из которых инвалид.

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